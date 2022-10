Formel 1: Alpine legt Protest gegen Alonso-Strafe ein​

Update Austin Im Nachgang des Großen Preises der USA hat der Spanier Fernando Alonso nach einem Protest des Rennstalls Haas noch eine Strafe kassiert. Davon profitiert unter anderem Sebastian Vettel. Alpine hat Protest eingelegt.

Formel-1-Pilot Fernando Alonso durfte sich im Nachgang des Großen Preises der USA in Austin nur kurz über seine beeindruckende Aufholjagd freuen. Gegen den spanischen Alpine-Piloten wurde nach einem Protest des Haas-Teams nachträglich eine 30-Sekunden-Strafe ausgesprochen. Alonso fiel damit von Rang sieben aus den Punkten zurück auf den 15. Platz.

Grund für das Vorgehen vom Schumacher-Team Haas war das Nicht-Verwenden der schwarz-orangenen Flagge, mit der die Rennleitung ein Auto mit einem offensichtlichen Schaden aufgrund von Sicherheitsbedenken zu einem Boxenstopp zwingen kann. Perez war mit einem leicht beschädigten Frontflügel unterwegs gewesen, Alonso mit einem abgeknickten Spiegel. Alonso hatte sich den Schaden in Runde 22 beim spektakulären Crash mit Lance Stroll (Aston Martin) zugezogen.

Alpine hat gegen die Strafe seinerseits Protest eingelegt und beanstandet die Zulässigkeit des Haas-Protests. „Das Team handelte fair und war der Ansicht, dass das Auto nach Fernandos Vorfall mit Lance Stroll in Runde 22 des Rennens, bei dem sich der rechte Außenspiegel infolge des von Stroll verursachten Unfallschadens vom Chassis löste, strukturell sicher blieb“, führte Alonsos Rennstall am Montag an. Der Motorsport-Weltverband Fia habe demnach während des Rennens das Auto des Spaniers auch nicht als unsicher eingestuft.