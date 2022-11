Leclerc ist Vize-Weltmeister : Vettel holt im letzten Karriere-Rennen einen Punkt – Verstappen siegt

Abu Dhabo Sebastian Vettel hat in seinem letzten Karriere-Rennen einen Punkt geholt. Charles Leclerc ist derweil Vize-Weltmeister geworden, während Max Verstappen auch den Saisonabschluss gewinnt.

Der Sieg ging an Weltmeister Max Verstappen , der mit 15 Erfolgen in einer Saison eine bemerkenswerte Rekordmarke aufstellte. „Es wird schwer, so etwas zu wiederholen“, sagte der Niederländer. Den zweiten Platz in der Fahrerwertung hinter dem alles überstrahlenden Red-Bull-Piloten sicherte sich Ferrari-Pilot Charles Leclerc durch Rang zwei vor Verstappen-Kollege Sergio Perez.

Nachdem er 2023 seinen Platz beim US-Rennstall für Nico Hülkenberg räumen muss, zerschlug sich für Schumacher am Sonntag auch die letzte, wenn auch kleine Chance auf ein Stammcockpit in der kommenden Saison.

Um das Sportliche ging es für den 35-jährigen Vettel am Ort seines ersten Titelgewinns 2010 nur noch am Rande. Dafür war reichlich Raum vorhanden für Emotionen. So überraschte Vater Norbert Vettel seinen berühmten Sohn mit dem ersten Rennhelm, den ersten Rennhandschuhen und dem ersten Overall. Schumacher und Alonso trugen in Abu Dhabi Helme im typischen Vettel-Design: weiß mit schwarz-rot-gold.