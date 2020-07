Dauerregen in Spielberg : Formel-1-Abschlusstraining abgesagt - Qualifying fraglich

Spielberg Das Abschlusstraining zum Formel-1-Rennen in Österreich ist nach Dauerregen abgesagt worden. Auch das Qualifying steht auf der Kippe. Zuvor musste bereits das Rennen der Formel 3 abgebrochen werden.

Starkregen in Spielberg wirbelt den Samstag in der Formel 1 durcheinander und könnte sogar das Qualifying unmöglich machen. Die Rennleitung entschied am Mittag, das ursprünglich für 12.00 Uhr geplante und zunächst verschobene dritte Training komplett abzusagen. Der Regen hatte am Vormittag eingesetzt und wurde immer heftiger, die Strecke stand an vielen Stellen unter Wasser, das Rennen der Rahmenserie Formel 3 musste bereits abgebrochen werden.