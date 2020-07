Dauerregen in Spielberg : Formel-1-Abschlusstraining abgesagt - Qualifying findet statt

Spielberg Das Abschlusstraining zum Formel-1-Rennen in Österreich ist nach Dauerregen abgesagt worden. Das Qualifying wurde zunächst verschoben. An Nachmittag ging es für die Fahrer aber doch noch auf die Strecke.

Starkregen in Spielberg wirbelt den Samstag in der Formel 1 durcheinander und hat nun zur Verschiebung des Qualifyings geführt. Die Rennleitung entschied am Nachmittag zunächst, dass die Zeitenjagd nicht wie geplant um 15.00 Uhr beginnen kann. Um 15.46 Uhr wurde die Strecke dann aber doch noch freigegeben. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel fuhr als erster Pilot auf die Strecke.

Am Samstag hatte der Regen am Vormittag eingesetzt und war immer heftiger geworden, der Kurs stand an vielen Stellen unter Wasser, das dritte Training am Mittag wurde abgesagt. Zuvor war bereits das Rennen der Rahmenserie Formel 3 abgebrochen worden. Problematisch waren nicht nur die Streckenbedingungen, auch der Rettungshubschrauber konnte aufgrund der tiefhängenden Wolken und des Niederschlags nicht starten. Eine sichere Durchführung wäre daher nicht möglich gewesen.