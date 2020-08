Formel-1-Abschlusstraining : Vettel weiter Mittelmaß - Hülkenberg Vierter

Silverstone Nächste Enttäuschung für Sebastian Vettel. Der Ferrari-Pilot kam im Abschlusstraining zum Jubiläums-Grand-Prix in Silverstone abgeschlagen als 13. ins Ziel. Racing-Point-Teilzeitkraft Nico Hülkenberg glänzte derweil als Vierter. Die Bestzeit sicherte sich Lewis Hamilton.

Sebastian Vettel steckt weiter im Mittelfeld der Formel 1 fest. Im dritten freien Training zum Jubiläums-Grand-Prix in Silverstone kam der Heppenheimer in seinem Ferrari mit neuem Motor nicht über Rang 13 hinaus, auf die Bestzeit von Weltmeister Lewis Hamilton (England) im Mercedes von 1:26,621 Minuten fehlten dem viermaligen Champion 1,190 Sekunden. Racing-Point-Teilzeitkraft Nico Hülkenberg (Emmerich) hingegen glänzte bei der Qualifying-Generalprobe als Vierter (+0,635).

Vettel musste sich erneut deutlich seinem Teamkollegen Charles Leclerc geschlagen geben, der als Sechster fast eine halbe Sekunde schneller war. Nach dem Motorschaden an Vettels SF1000 in der Schlussphase des Freitagstrainings tauschte Ferrari vor dem FP3 auch am Boliden von Leclerc als Vorsichtsmaßnahme die komplette Power Unit aus.