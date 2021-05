Fan-Comeback bei Formel-1-Rennen : Monaco erlaubt 7500 Zuschauer an der Strecke

Der Große Preis von Monaco wird vor bis zu 7500 Zuschauern stattfinden. (Archivbild) Foto: dpa/Luca Bruno

Berlin Das Comeback der Formel 1 auf der Traditionsstrecke in Monte Carlo wird vor den Augen von 7500 Zuschauern stattfinden. Die lokalen Behörden gaben am Dienstag grünes Licht für eine entsprechende Teil-Rückkehr der Fans beim Großen Preis von Monaco am 23. Mai.

Es sei wichtig, den Grand Prix mit einer "minimalen Beteiligung der Öffentlichkeit unter den höchsten Hygienestandards" stattfinden zu lassen, sagte Staatsminister Pierre Dartout. Voraussetzung für einen Besuch des Rennens ist ein negativer PCR-Test. Das Rennen auf dem Stadtkurs war im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Auch der Große Preis von Spanien in Barcelona am kommenden Sonntag (15.00 Uhr/Sky) findet nicht gänzlich vor leeren Rängen statt. Im Zuge von Lockerungen der Behörden können 1000 "Mitglieder des Circuit de Barcelona-Catalunya" das Rennen auf der Haupttribüne verfolgen.

(sid/old)