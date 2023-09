Nach Platz drei in Monza Überfall auf Ferrari-Pilot Sainz in Mailand

Beim Rennen in Monza zuvor hatte der Spanier ein überzeugendes Rennen hingelegt. Nachdem er bereits am Samstag den Ferrari auf Pole stellte, konnte er immerhin 15 Runden in Führung bleiben, ehe Dauer-Dominantor Max Verstappen im Red Bull wieder einmal vorbeizog und den zehnten Sieg in Folge feierte. Erst gegen Rennende zog dessen Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez ebenfalls vorbei. Im aufreibenden und aufregenden Kampf gegen Teamkollege Leclerc konnte sich Sainz am Ende durchsetzen und fuhr sein erstes Podium der Saison ein. „Es war hartes Racing gegen Charles, aber immer ein Vergnügen“, sagte der Sohn der gleichnamigen Rallye-Legende hinterher: „Wir müssen noch weiter an unserer Pace arbeiten. Aber wir waren hier die Besten hinter Red Bull.“