Großer Preis von Frankreich : Strafe für Mick Schumacher in Quali - Rundenzeit wird gestrichen

Strafe für Mick Schumacher in Quali - Rundenzeit wird gestrichen

Le Castellet Der deutsche Formel-1-Pilot wird beim Rennen am Sonntag von weit hinten starten müssen. Seine beste Runde zählt nicht. So verpasst der 23-Jährige die zweite Quali-Runde.

Formel-1-Fahrer Mick Schumacher ist bereits im ersten Zeitdurchgang der K.o.-Ausscheidung zum Großen Preis von Frankreich ausgeschieden. Eigentlich hatte der Haas-Rennfahrer die Qualifikation für die zweite Runde am Samstag in Le Castellet schon geschafft, dem 23-Jährigen wurde allerdings nachträglich seine schnellste Zeit gestrichen. Schumacher hatte verbotenerweise die Strecke verlassen und sich so angeblich einen Vorteil verschafft, wie die Rennleitung nachträglich entschied.