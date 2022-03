Fährt die Formel 1 endlich wieder in Deutschland?

Die Formel 1 macht einen Bogen um Deutschland. Nürburgring und Hockenheimring haben durchaus weiter Interesse an dem Produkt, doch es ist ihnen schlicht zu teuer. In anderen Ländern helfen der jeweilige Staat oder private Investoren, um die millionenschweren Antrittsgagen zu bezahlen. In Deutschland müssen sich die Strecken selbst refinanzieren. Daher bleibt es vorerst dabei, dass der Nürburgring 2020 nur als Corona-Aushilfe einsprang. Die Formel 1 expandiert aber in anderen Ländern weiter. Im aktuell 22 Grand Prix umfassenden Kalender findet im Mai ein zweites USA-Rennen statt, wenn erstmals in Miami gefahren wird.