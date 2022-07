Großer Preis von Frankreich : Leclerc holt mit cleverem Manöver die Pole Position

Le Castellet Der Ferrari-Pilot hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Frankreich gesichert und den Druck auf Weltmeister Max Verstappen erneut erhöht. Der Niederländer hatte als Zweitschnellster einen deutlichen Rückstand

Dank eines cleveren Windschatten-Manövers hat sich Ferrari-Star Charles Leclerc den ersten Startplatz für das Formel-1-Rennen in Frankreich gesichert. Im Schutz des Autos seines Teamkollegen Carlos Sainz war der Monegasse am Samstag in Le Castellet nicht zu bezwingen und raste völlig überlegen auf die Pole Position. Der 24-Jährige lag bei seiner schnellsten Runde mehr als drei Zehntelsekunden vor dem in der Hitze am Mittelmeer chancenlosen Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Dritter wurde dessen mexikanischer Stallrivale Sergio Perez.