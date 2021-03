Formel 1 im TV und Livestream : Hier sehen Sie Vettel, Schumacher und Co.

Foto: dpa/Georg Hochmuth Infos Formel 1 - der Rennkalender 2021

Erstmals seit 2012 steht der Name „Schumacher“ wieder auf der Formel-1-Meldeliste. Am 28. März 2021 gibt Mick Schumacher sein Debüt in der Königsklasse. Aber kann man das Rennen im Free-TV sehen? Wo Sie alle Rennen im TV und Stream verfolgen können, erfahren Sie hier.

Nach 30 Jahren gibt es eine gravierende Veränderung für Formel-1-Fans. RTL hat die Übertragungsrechte verloren und zeigt nur noch eine begrenzte Anzahl an Grands Prix. Welche Rennen im Free-TV gezeigt werden und wo Sie alle anderen Rennen verfolgen können, erfahren Sie hier.

Formel 1 2021: Wo werden alle Rennen gezeigt?

Die Zeiten der kostenlosen Formel-1-Rennberichterstattung in Deutschland sind vorbei. Wer alle 23 Rennen sehen will, muss jetzt bezahlen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt nicht nur alle 23 Grand Prix inklusive der Trainingssessions und verspricht 30 Live-Stunden an den Rennwochenenden, sondern hat gleich einen eigenen Motorsport-Sender gegründet: Sky Sport F1.

Welche Formel-1-Rennen werden im Free-TV gezeigt?

Vier Rennen der Formel-1-Saison 2021 laufen aber doch im Free-TV auf RTL. Das macht eine Vereinbarung mit Sky möglich, die auch für das Jahr 2022 gilt.

Diese Rennen sollen 2021 im Free-TV auf RTL laufen:

18. April 2021 ab 15 Uhr: Emilia Romagna (Italien)

09. Mai 2021 ab 15 Uhr: Barcelona (Spanien)

12. September 2021 ab 15 Uhr: Monza (Italien)

07. November 2021 ab 18 Uhr: Sao Paulo (Brasilien)

Wo kann man die Formel-1-Rennen kostenlos streamen?

Einen Gratis-Stream gibt es leider nicht, da auch der Stream von RTL über TV Now kostenpflichtig ist.

Gibt es eine andere Möglichkeit die Formel-1-Rennen kostenlos zu verfolgen?