Formel 1 : Das ist der Endstand in der Fahrerwertung

Das ist der Endstand in der Fahrerwertung

Düsseldorf Die womöglich spannendste Formel-1-Saison der Geschichte ist entschieden. Red-Bull-Pilot Max Verstappen schlägt den entthront Lewis Hamiltonund gewinnt seinen ersten WM-Titel. Das ist der Stand der Fahrerwertung nach dem letzten Rennen.

Der Machtwechsel ist vollzogen: Mit einer irren Aufholjagd und viel Safety-Car-Glück hat Max Verstappen einer denkwürdigen Formel-1-Saison die Krone aufgesetzt und sich im letzten Saisonrennen seinen ersten WM-Titel geholt. Der Red-Bull-Pilot schnappte dem siebenmaligen Champion Lewis Hamilton in der allerletzten Runde den schon sicher geglaubten Rekordtitel weg.

Mit dem Triumph von Verstappen endete in Abu Dhabi auch eine Ära. Während Mercedes zwar bei den Konstrukteuren die bereits einmalige Erfolgsserie fortsetzte mit dem achten Gewinn nacheinander, holte zum ersten Mal seit sieben Jahren ein Fahrer den Titel, der nicht im Silberpfeil sitzt. 2014, 2015 und von 2017 an jedes Jahr hatte Hamilton gewonnen, 2016 sein damaliger Teamkollege Nico Rosberg. Damit ist Hamilton weiterhin gemeinsam mit Michael Schumacher Rekord-Weltmeister der Formel 1. „Gratulation an Max und sein Team“, sagte Hamilton, „es war eine unglaublich schwierige Saison, aber wir haben nie aufgegeben und auch einen tollen Job gemacht.“