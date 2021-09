Formel 1 : Das ist der Stand der Fahrerwertung

Düsseldorf Auch im Jahr 2021 ist Lewis Hamilton wieder der große Favorit auf den Titel. Krönt sich der Brite zum achten Mal zum Weltmeister? Wie schlagen sich Sebastian Vettel und Mick Schumacher? Das ist der aktuelle Stand der Fahrerwertung 2021.

Mercedes dominiert seit Jahren die Formel 1. Siebenmal in Folge holten die silberpfeile die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft, siebenmal in Folge stellte man auch den Fahrer-Weltmeister: 2016 holt Nico Rosberg den Titel. Der Rest ging auf das Konto von Lewis Hamilton. In der vergangenen Saison sicherte sich der Brite zum insgesamt siebten Mal den Weltmeistertitel. Damit ist Hamilton gemeinsam mit Michael Schumacher Rekord-Weltmeister der Formel 1. Auch in der Saison 2021 ist er der Favorit auf den WM-Titel - und könnte sich damit die alleinige Formel-1-Krone aufsetzen. Größter Konkurrent um den Titel dürften neben Teamkollege Valtteri Bottas die beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Perez sein.