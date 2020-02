Keine Vorfahrt vor Leclerc : Vettel ist Nummer-eins-Status bei Ferrari los

Reggio Emilia Sebastian Vettels Vertrag bei Ferrari läuft Ende dieses Jahres aus. Die Scuderia sieht ihn 2021 als „erste Präferenz“ für das Cockpit neben Charles Leclerc. Die teaminterne Vorfahrt ist Vettel los.

Ferrari-Star Sebastian Vettel startet ohne Nummer-eins-Status in die neue Formel-1-Saison. In der Diskussion um seine Zukunft bei den Italienern hat der viermalige Weltmeister aber Rückhalt von Teamchef Mattia Binotto erhalten. „Sebastian ist im Moment unsere erste Wahl“, sagte der Ferrari-Boss englischen Medien zufolge nach der Vorstellung des neuen Rennwagens SF1000 am Dienstagabend in Reggio Emilia. „Wir diskutieren das mit ihm und werden die Diskussionen auch fortsetzen. Er ist sicher unsere erste Option, unsere erste Präferenz.“