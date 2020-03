Rennen, TV-Übertragung, Cockpits : Das müssen Sie zur Formel-1-Saison 2020 wissen

Formel 1 - die Cockpits für 2020.

Düsseldorf Die Formel 1 geht in ihre 71. Saison. In mindestens 21 Rennen messen sich die Fahrer miteinander, um zu entscheiden, wer Weltmeister 2020 wird. Wir klären die wichtigsten Fragen

Wann findet die Formel 1 2020 statt?

Die Formel-1-Weltmeisterschaft startet am 15. März mit dem ersten Rennen im australischen Melbourne und endet am 29. November in Abu Dhabi. In dieser Zeit finden mindestens 21 Rennen statt, eigentlich sogar das 22. Der Große Preis von China, der für den 19. April geplant war, wurde wegen der Corona-Epidemie auf unbestimmte Zeit verschoben.

Welche Teams und Fahrer sind in diesem Jahr dabei?

Titelverteidiger Lewis Hamilton steigt auch in diesem Jahr wieder ins Mercedes-Cockpit. Der sechsmalige Weltmeister ist auf der Jagd nach dem siebenmaligen Champion Michael Schumacher. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel will endlich den ersten Titel für Ferrari seit 2007 einfahren, als Kimi Räikkönen zuletzt für die Scuderia erfolgreich war.

Formel 1 - der Rennkalender 2020.

Termine der Formel 1 2020 – welche Rennen sind neu?

Für die deutschen Formel-1-Piloten und die deutschen Fans wird es in diesem Jahr kein Heimrennen geben. Der Hockenheimring ist aus dem Rennkalender für die Saison 2020 gefallen. Dafür startet die Formel 1 erstmals in Vietnam in Hanoi. Das Rennen soll am 5. April stattfinden, steht aber wegen des Coronavirus noch in Frage.

Nach 35 Jahren ist die Königsklasse des Motorsports am 3. Mai auch wieder in Zandvoort in den Niederlanden zu Gast. Der Dünenkurs wird sicher eines der Highlights der Saison.

Hier finden Sie den vollständigen Rennkalender der Formel 1 für die Saison 2020.

Wo wird die Formel 1 im TV und Live-Stream übertragen?

Der Privatsender RTL überträgt alle Qualifyings und Rennen live im TV, das Freie Training wird meist vom RTL-Nachrichtensender n-tv ausgestrahlt. Online im Live-Stream können Sie die Rennen mit einem kostenpflichtigen Abo von „TV Now“ sehen. Auch der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an der Formel 1 gesichert und überträgt die Grand Prixs für seine Kunden - auch im Internet via SkyGo.

TV-Übertragung und Zeiten der Formel 1 in Australien

Das erste Rennen der Saison wird in Melbourne ausgetragen. Der Große Preis von Australien auf dem Albert Park Circuit startet nach mitteleuropäischer Zeit um 6.10 Uhr am Sonntag, 15. März.

Freitag, 13. März, 2 Uhr: 1. Freies Training (n-tv, Sky)

1. Freies Training (n-tv, Sky) Freitag, 13. März, 6 Uhr: 2. Freies Training (n-tv, Sky)

2. Freies Training (n-tv, Sky) Samstag, 14. März, 4 Uhr: 3. Freies Training (Sky)

3. Freies Training (Sky) Samstag, 14. März, 7 Uhr: Qualifying (RTL, Sky)

Qualifying (RTL, Sky) Sonntag, 15. März, 6.10 Uhr: Rennen (RTL, Sky)

Für die Fans, die etwas später aufstehen, zeigt RTL direkt ab 8.30 Uhr die Wiederholung des Rennens im Free-TV.

Das ist Vettels neuer Ferrari SF1000.

Gesamtwertung der Formel 1 2020

In der vergangenen Saison sicherte sich Mercedes-Pilot Lewis Hamilton zum sechsten Mal den Sieg in der Gesamtwertung und damit den Weltmeistertitel. Auch in dieser Saison ist er der Favorit auf den WM-Titel.

Hier finden Sie ab dem ersten Rennen den Stand in der Gesamtwertung.

Konstrukteurswertung der Formel 1 2020

Mercedes will ich in dieser Saison den Konstrukteurstitel holen. Aber Ferrari und Red Bull wollen die Serie des Rennstalls beenden.

Hier finden Sie ab dem ersten Rennen den Stand in der Konstrukteurswertung.

Welche Auswirkungen hat das Coronavirus auf die Formel 1?

Das Coronavirus hat sich inzwischen in vielen Ländern verbreitet. Der Große Preis von China wurde bereits im Februar abgesagt und soll nachgeholt werden. In China hatten sich die ersten Menschen mit der neuartigen Lungenerkrankung infiziert. Tausende sind dort erkrankt. Die weitere Ausbreitung soll verhindert werden. Daher stehen auch weitere Rennen auf der Kippe. Vietnam hat die Einreisebestimmungen zum Beispiel für Italiener verschärft, weil es auch dort viele Infizierte gibt. Das könnte vor allem für Ferrari zum Problem werden. Außerdem liegt Hanoi nur 150 Kilometer von China entfernt.

Auch Abu Dhabi hat die Einreisebestimmungen für die Teams und Journalisten verschärft. Gleichzeitig gibt es auch in der Region selbst zahlreiche Coronavirus-Fälle. Darüber hinaus soll der für den 22. März geplante Grand Prix in Bahrain als Geisterrennen ausgetragen werden.

Kurz vor dem ersten Renn-Wochenende des Jahres steht auch der Grand Prix in Australien vor der Absage, weil ein McLaren-Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurde und der Rennstall daraufhin verkündete, nicht zum Rennen anzutreten.

Wer ist Rekord-Weltmeister der Formel 1?

Der Deutsche Michael Schumacher hat bisher die meisten Weltmeistertitel in der Formel 1 gewonnen. Insgesamt sieben WM-Titel sicherte sich Schumi zwischen 1994 und 2004. Seine ersten beiden Weltmeisterschaften gewann er 1994 und 1995 mit Benetton-Ford. Zwischen 2000 und 2004 wurde Schumacher fünfmal am Stück mit Ferrari Weltmeister.

Lewis Hamilton könnte in dieser Saison zu ihm aufschließen und ebenfalls seinen siebten WM-Titel gewinnen. Der Brite gewann seinen ersten Titel 2008 mit McLaren-Mercedes. Von 2014 bis 2019 holte er fünf Titel mit dem deutschen Mercedes-Team.

(eh/rent)