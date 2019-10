Was ist besonders an der Strecke? Das Autodromo Hermanos Rodriguez befindet sich mitten in der Mega-City Mexiko-Stadt und damit auf über 2200 Metern Höhe. Die dünne Luft bereitet besonders den Ingenieuren einige Probleme, weil die Kühlung von Bremsen und Motor an den Formel-1-Autos nicht wie gewohnt funktioniert. Außerdem wird weniger Abtrieb erzeugt, die Flügel müssen deshalb maximal angestellt werden. Weil die Strecke aber ein echter Highspeed-Kurs ist, werden Geschwindigkeiten von über 360 km/h erreicht. Ein Highlight ist zudem die Fahrt durch ein ehemaliges Baseball-Stadion, in dem die Fans ordentlich Stimmung machen. In diesem Hexenkessel findet auch die Siegerehrung statt.