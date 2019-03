Wer ist Favorit? Der Mercedes-Doppelsieg in Australien lässt nicht verlässlich auf das wahre Kräfteverhältnis zwischen den Top-Teams schließen. Ferrari war bei den Testfahrten deutlich stärker als im Albert Park von Melbourne. Die Scuderia arbeitete nach der Pleite in Down Under mit Hochdruck an der Fehleranalyse und will die Gründe für die Probleme in den langsamen und mittelschnellen Kurven ausgemacht haben. Zeigen die Korrekturmaßnahmen Wirkung, könnte Vettel in Bahrain das ganze Potenzial des SF90 ausschöpfen. Das fürchtet auch Mercedes, das die Favoritenrolle nicht annehmen will.