Wer steht noch im Blickpunkt?

Wehmut schwingt an diesem Wochenende für den "ewigen" Nico Hülkenberg mit. Der 32-Jährige gehört eigentlich zum Inventar der Königsklasse, daher fühlt es sich unwirklich an: Hülkenberg bestreitet am Sonntag sein vorerst letztes Rennen in der Formel 1. Bei Renault geht sein Platz an den talentierten Franzosen Esteban Ocon, anders als in den Vorjahren tat sich anderswo keine neue Möglichkeit auf. Und da die nächste Generation durchaus breit aufgestellt ist, scheint auch eine Rückkehr fraglich. Wahrscheinlich endet am Sonntag also eine Formel-1-Karriere, die unvollendet wirkt. Der zweifellos sehr talentierte "Hülk" durfte sich nie in einem Sieger-Auto beweisen.