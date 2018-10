Formel 1 2018: Lewis Hamilton zum fünften Mal Weltmeister

Mexiko-Stadt Lewis Hamilton ist wieder Weltmeister. Der britische Mercedes-Pilot macht seinen fünften Formel-1-Triumph mit Platz vier in Mexiko vorzeitig perfekt. Ferrari-Rivale Sebastian Vettel bleibt trotz Rang zwei wieder nur die Rolle des Gratulanten.

Platz vier reichte locker zur großen WM-Fiesta: Lewis Hamilton hat sich mit einem lahmenden Silberpfeil in Mexiko seinen fünften Weltmeistertitel gesichert. Dem Mercedes-Star ist die WM-Krone im Duell mit Sebastian Vettel bereits zwei Rennen vor Saisonende nicht mehr zu nehmen, der Brite konnte seine Krönungsfahrt aber nicht genießen - er meckerte und fluchte während des Rennens am Funk immer wieder über seine Reifen.

"Wir haben diesen Titel nicht hier gewonnen", sagte Hamilton nach einem aus seiner Sicht "fürchterlichen" Grand Prix: "Wir haben ihn bei vielen anderen Rennen gewonnen, bei denen wir hart gearbeitet haben. Ich bin seit ich 13 Jahre alt war bei Mercedes. Heute hier zu stehen und das zu schaffen, was Juan Manuel Fangio geschafft hat, ist ein ganz besonderer Moment."

Denn Hamilton ist nun in den Olymp der Formel 1 aufgestiegen. Außer ihm schaffte nur die argentinische Rennlegende Fangio fünf Titel, nur noch Rekordweltmeister Schumacher (7) steht nun vor ihm. Vettel gratulierte dem Engländer herzlich. "Es hat nicht geklappt, das ist kein einfacher Tag für mich", sagte er: "Aber Lewis hat es verdient, er und sein Team haben einen super Job gemacht, das muss man einräumen. Ich wäre gerne länger im Rennen geblieben."

Schon beim Start hatte Hamilton klargemacht, dass er im WM-Rennen nichts mehr anbrennen lassen wollte. Während Vettel, verdammt zum Siegen, seinen vierten Startplatz lediglich halten konnte, drängte sich Hamilton auf den 890 Metern bis zur ersten Kurve auf Rang zwei vor, Vorjahressieger Verstappen übernahm im Red Bull die Führung und gab sie dann auch nicht mehr her. Für den 21 Jahre alten Niederländer war es der fünfte Sieg der Karriere. Sein Teamkollege und Polesetter Daniel Ricciardo fiel zehn Runden vor Schluss mit einem technischen Defekt aus.

Nach dem wenig spektakulären Start entwickelte sich die befürchtete Reifenschlacht, alle versuchten, die empfindlichen Pneus so gut es ging zu schonen. An der Reihenfolge an der Spitze änderte sich nach den ersten Boxenstopps nichts. Während Hamilton vorne nicht zum Vollgas gezwungen wurde, überholte Vettel dann während einer Überrundungsphase Ricciardo.