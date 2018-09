Formel 1 2018: Kimi Räikkönen verlässt Ferrari am Saisonende

Räikkönen verlässt Ferrari am Saisonende

Maranello Kimi Räikkönen ist nur noch bis zum Saisonende Formel-1-Teamkollege von Sebastian Vettel bei Ferrari. Der Finne kehrt zu Sauber zurück. Sein Nachfolger bei der Scuderia steht auch schon fest..

Ein Beitrag geteilt von Kimi Räikkönen (@kimimatiasraikkonen) am Sep 11, 2018 um 1:13 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Räikkönen hatte sich in den vergangenen Jahren zumeist in die Rolle des Helfers für den Deutschen gefügt und in diesem Jahr mit guten Leistungen für sich geworben. Dennoch entschied sich Ferrari gegen eine weitere Vertragsverlängerung.