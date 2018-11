Botschaft ans Mercedes-Team: Niki Lauda meldet sich zurück

Abu Dhabi Formel-1-Legende Niki Lauda hat sich erstmals nach seiner Lungentransplantation im Sommer öffentlich zu Wort gemeldet. Er schickte dem Mercedes-Team eine Videobotschaft mit Glückwünschen und Dankesworten. Das Team veröffentlichte die Nachricht.

Niki Lauda hat in einer Video-Nachricht an das Weltmeister-Team von Mercedes seine baldige Rückkehr angekündigt. „Ich war schneller wieder aus dem Bett raus, weil ich gespürt habe, das ich in einer großen starken Familie und unter Freunden bin“, sagte der 69-Jährige, der sich weiterhin von einer Lungentransplantation erholt.