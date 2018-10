Ferraris Teamchef Arrivabene ist sich sicher: "Vettel wird mit Ferrari Weltmeister"

Trient Ferraris Teamchef Maurizio Arrivabene ist trotz der schwierigen Phase für seinen Rennstall überzeugt, dass Sebastian Vettel mit der Scuderia den WM-Titel erobern wird.

Trotz der vielen Enttäuschungen in dieser Saison ist Teamchef Maurizio Arrivabene fest von einem Formel-1-Titelgewinn Sebastian Vettels im Ferrari überzeugt. „Ich bin sicher, dass Sebastian Vettel die WM mit Ferrari früher oder später gewinnen wird“, sagte der 61-Jährige beim „Festival dello Sport“ der „Gazzetta dello Sport“ in Trient am Sonntag. Vettel hat vor dem Rennen in Austin am Wochenende 67 Punkte Rückstand auf WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, der in den USA seinen fünften WM-Titel perfekt machen kann.