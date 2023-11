F1-Sprint in Brasilien Erneuter Sieg für Verstappen, Hülkenberg durchgereicht

Er mag ihn nicht, aber er gewinnt trotzdem: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat seinen Siegeshunger auch im Sprint von Sao Paulo gestillt. In seinem Red Bull übernahm Verstappen am Start die Führung vor Polesetter Lando Norris im McLaren und gab die Spitze in den 24 Runden nicht mehr ab. In der WM-Wertung kassierte Verstappen weitere acht Punkte und stockte sein Konto auf 499 auf.