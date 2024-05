Quali in Imola Verstappen nach Mega-Runde auf Pole, aber McLaren ist auf den Fersen

Max Verstappen hat im Stile eines Weltmeisters zurückgeschlagen und sich die Pole Position für den Großen Preis der Emilia-Romagna am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) gesichert. Der niederländische Red-Bull-Star drehte im Qualifying in Imola in 1:14,746 Minuten die schnellste Runde und versetzte den Hoffnungen von Ferrari auf einen Heimsieg einen herben Dämpfer.