F1 Academy startet Frauen in der Formel 1? „Vielleicht in fünf bis zehn Jahren“

Was Lella Lombardi und Maria Teresa de Filippis im vergangenen Jahrhundert gelang, ist noch immer außergewöhnlich. Die beiden Italienerinnen sind die einzigen Frauen, die jemals an einem Rennen der Formel 1 teilgenommen haben. In den 1950er- und 70er-Jahren war das, seitdem hält eine Durststrecke an. Wird ein Ende realistischer?