„Ein Anfang“ Die Formel 1 startet ihre Frauen-Rennserie

Und so geht es am kommenden Wochenende los mit dieser Frauen-Rennserie unter dem Dach der Formel 1, mit der 24-jährigen Saarländerin Carrie Schreiner ist auch eine Deutsche dabei. Allerdings fällt der Startschuss nicht in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku, wo die Formel-1-Stars ihr viertes Saisonrennen bestreiten, sondern 3200 km entfernt im österreichischen Spielberg.