Erstes WEC-Rennen Mick Schumacher beim Langstreckendebüt auf Rang 13

Sechs der acht WEC-Termine kollidieren mit den 24 Rennen der Formel 1. In dieser ist Schumacher wie im Vorjahr als Ersatzfahrer bei Mercedes angestellt. Schumacher, der 2021 und 2022 für Haas in der Formel 1 gefahren war, will in diesem Jahr wieder vermehrt Fahrpraxis auf der Strecke sammeln - und sich im Idealfall über die WEC wieder für einen Stammplatz in der Königsklasse empfehlen.