Entscheidung Dienstag oder Mittwoch Horner-Ermittlung abgeschlossen bei Red Bull

Die Ermittlungen eines unabhängigen Anwalts in der Angelegenheit um Red Bulls Formel-1-Teamchef Christian Horner sollen einem Medienbericht zufolge abgeschlossen sein. Wie der britische Sender Sky Sports am Montagabend auf seiner Homepage schrieb, sei eine Verkündung an diesem Dienstag oder Mittwoch wahrscheinlich. Ohne Angaben einer Quelle berichtete Sky von einem angeblich über 100 Seiten starken Untersuchungsbericht, der sich nun in den Händen des Mutterkonzerns um Geschäftsführer Oliver Mintzlaff befinden soll.