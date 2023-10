Ende der Formel-1-Karriere? So sehen Schumachers Chancen für Le Mans aus

Seit einer ganzen Weile arbeitet der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher daher an alternativen Plänen, und er weckt dabei durchaus Interesse. Alpine, die Sportsparte von Renault, ist nicht bloß in der Formel 1 am Start, sie hat auch große Pläne in der Langstrecken-WM (WEC). Und die Franzosen werben offen um Schumacher.