„Drive To Survive“ startet Freitag Warum die Formel 1 in Deutschland tot ist

Die Formel 1 hat sich längst vom deutschen Markt emanzipiert. Seit Liberty Media die Vermarktungsrechte der Formel 1 im Jahr 2016 übernahm, konzentriert sich das US-Medienunternehmen auf den amerikanischen Markt. Dort ist die Formel 1 nun größer denn je. In der kommenden Saison gibt es drei US-Grand-Prix in Austin, Las Vegas und Miami. Diese machen auch in ihrer Atmosphäre deutlich mehr her, als die baden-württembergische Provinz oder die Eifel. Zudem treten einige Fahrer wie Lewis Hamilton oder Daniel Ricciardo regelmäßig in jeglichen Late-Night-Shows und US-Podcasts auf.