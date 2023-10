Weltmeister Verstappen in Lauerstellung Doppel-Pole Ferrari – Leclerc und Sainz überraschen in Mexiko

Charles Leclerc und Carlos Sainz klopften sich anerkennend auf die Schultern, in Euphorie verfiel das Ferrari-Duo nach dem Überraschungserfolg in Mexiko aber keineswegs. Völlig unerwartet hatten sich die Roten die erste Startreihe für das Rennen am Sonntag in der Höhenlage von Mexiko-Stadt (21 Uhr MEZ/Sky) gesichert. Zweifel an einem Sieg keimten aber direkt nach dem turbulenten Qualifying auf.