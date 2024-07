Das Verstappen-Norris-Drama Bei Rennsiegen hört die Freundschaft auf

Laut dem Franzosen habe er Ocon in der letzten Kurve des Rennens überholt um den dritten Platz zu belegen. Dabei berührten sich die beiden und Ocon musste seinen Landsmann ziehen lassen. Dieser beteuerte, dass er auf eine Entschuldigung wartete, die aber nie kam und so begleitete diese Fehde sie bis in die Formel 1. Gasly habe durch diese Zeit den Respekt für Ocon verloren, als Teamkollegen gehen sie sich abseits der Strecke so gut es geht aus dem Weg. Auf der Strecke zeigt sich ihre Rivalität aber deutlich, sie sind sich gegenseitig im Weg, jeder will der Bessere sein und das zum Nachteil des Teams. Denn am vergangenen Wochenende in Österreich, waren sie so sehr miteinander beschäftigt, dass sie die Lücke zum vorausfahrenden Magnussen nicht schließen konnten. Dass sie keine Freunde sind, wird sich, wie Gasly verlauten ließ, demnach auch nicht ändern. In der kommenden Saison muss Ocon jedoch das Team verlassen. Spätestens.