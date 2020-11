Monte Carlo, Mai 1994: Nach dem letzten Todesfall in der Formel 1, Weltmeister Ayrton Senna starb wenige Tage zuvor nach einem Unfall in Imola, verunglückt auch der Österreicher Karl Wendlinger. Beim Rennen in Monte Carlo prallt er im freien Training mit 170 Stundenkilometer seitlich in die aus Plastiktanks bestehenden Barrieren. Der Pilot schwebt für einige Tage in Lebensgefahr.