Die Formel 1 als „große Liebe“ Schafft Mick Schumacher die Rückkehr in die Königsklasse?

Endlich muss sich Nico Hülkenberg mal nicht über Monate mit Sorgen um einen neuen Vertrag herumplagen. „Zum ersten Mal in meiner Karriere ist es für mich ganz angenehm, dass ich irgendwie abgesichert bin und weiß, wo meine Zukunft liegt“, sagte der derzeit einzige deutsche Formel-1-Pilot in Montreal. Damit ist der 36-Jährige in einer komfortablen Situation, denn der Fahrermarkt ist so stark in Bewegung wie lange nicht. Es gibt noch einige freie Plätze für das kommende Jahr – und plötzlich hat auch Mick Schumacher wieder mehr Chancen auf eine Rückkehr in die Motorsport-Königsklasse.