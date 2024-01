Bilderstrecke Das sind die Rennen und Termine der Formel-1-Saison 2024

22. Rennen: Großer Preis der USA

Datum: 23. November

Ort: Las Vegas

Nach mehr als 40 Jahren kehrte die Formel-1 im Jahr 2023 in das Spielerparadies Las Vegas zurück. Gestartet wird spät am Abend, zur besten Sendezeit in den USA - und zum Formel-1-Frühstück am Sonntagmorgen in Europa. Der Streckenlauf führt mitten durch Las Vegas samt des legendären Strip.