Australier muss gehen : Ricciardo verlässt Formel-1-Team McLaren zum Jahresende

Spa-Francorchamps Der langjährige Formel-1-Profi Daniel Ricciardo muss sich für die kommende Saison ein neues Cockpit suchen. McLaren lässt den Vertrag auslaufen.

Der Australier Daniel Ricciardo verliert sein Cockpit beim Formel-1-Team McLaren zum Jahresende. Der eigentlich noch bis 2023 gültige Vertrag werde vorzeitig beendet, teilte der englische Traditionsrennstall am Mittwoch vor dem Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps mit. Es geschehe in „beiderseitigem Einvernehmen“.