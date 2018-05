Daniel Ricciardo fährt in Monaco mit nur einem Gang zum Sieg

Monte Carlo Trotz massiver technischer Schwierigkeiten hat Daniel Ricciardo seine Führung beim Großen Preis von Monaco vor Sebastian Vettel ins Ziel gerettet. Bei seinem Teamchef weckte das Erinnerungen an Michael Schumacher.

Die MGU-K (Teil des Hybrid-Antriebsstrangs, der kinetische Energie in Strom umwandelt) an seinem Red Bull hatte nach dem ersten Renndrittel gestreikt, dennoch hielt Ricciardo seine Jäger um Ferrari-Star Vettel eindrucksvoll hinter sich.

Der Tag endet für Ricciardo im Pool

Vettel, der 2011 selbst für Red Bull in Monaco gewann, gab Ricciardo schon einmal einen Vorgeschmack, was die Crew nach dem Sieg mit ihm anstellen würde: "Er landet heute noch im Pool, ganz sicher. Wenn er sich anstellt, werden ihm die Jungs schon helfen", sagte Vettel. Doch Ricciardo stellte sich nicht an: Mit einem feierlich ausgeführten Bauchplatscher sprang er wenig später freiwillig in den Pool auf Red Bulls schwimmender Hospitality.

Vettel indes erreichte zwar den zweiten Platz. Wirklich zufrieden sein konnte er aber nicht: Weil Hamilton als Dritter den Schaden auf der Mercedes-Problemstrecke Monaco in Grenzen hielt, machte Vettel in der WM nur drei Punkte auf seinen Dauerrivalen gut.

Vom zweiten Rang kam Vettel nun einen Tick besser weg als Ricciardo, aber der Weg zur ersten Kurve in Monaco war nicht lang genug für einen ernsthaften Überholversuch. Trotz Ricciardos Technik-Problemen bot sich auch in der Folge nicht die Chance auf ein Überholmanöver - im Nadelöhr Monaco war mal wieder kein Vorbeikommen.

Der mit 3,337 km kürzeste Kurs im Formel-1-Kalender ist extrem verwinkelt. Hier kommt es weniger auf Motorleistung, sondern vor allem auf Abtrieb in den Kurven an - genau das ist die Stärke des RB14. In zwei Wochen in Kanada geht es dann wieder auf eine "Mercedes-Strecke": Auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal ist vor allem Motorleistung gefragt. Hamilton gewann dort zuletzt dreimal in Folge.