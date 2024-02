Chance für Mick Schumacher? Wie Mercedes-Chef Toto Wolff mit dem Hamilton-Abgang umgeht

Eines war schon vor Jahreswechsel klar: Die Silly Season, also die Spekulationen um mögliche Fahrerwechsel, wird 2024 so wild wie noch nie. Nachdem es zu dieser Saison zum ersten Mal in der Geschichte keinen einzigen Wechsel gab, laufen am Saisonende 2024 gleich 14 Verträge aus. Und der erste Wechsel betrifft ausgerechnet einen Fahrer, der gar nicht zu diesen 14 gehörte. Lewis Hamilton verlässt Mercedes also frühzeitig und wechselt zu Ferrari. Mercedes-Teamchef Toto Wolff begibt sich nun auf die Suche nach einem Nachfolger.