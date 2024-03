Blinddarmentzündung Dieser Top-Fahrer muss für das Rennen in Saudi-Arabien aussetzen

Für ihn rückt Oliver Bearman ins Cockpit. Der 18-jährige Brite gilt als eines der größten Talente in der Ferrari-Nachwuchsakademie. 2023 fuhr er seine erste Formel-2-Saison. Von den 26 Rennen und Sprints in der Serie konnte er vier gewinnen und fuhr an drei von 13 Rennwochenenden auf Pole. Am Ende belegte er den sechsten Rang der Gesamtwertung. 2022 wurde er Dritter der Gesamtwertung in der Formel 3. Nun folgt also sein erstes Rennen in der Formel 1. Und das auf dem engen, aber schnellen Stadtkurs von Dschidda, der als einer der schwierigsten und gefährlichsten im Rennkalender gilt.