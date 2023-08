„Beyond The Grid“ Wie ein Witz Frentzens Formel-1-Karriere entscheidend beeinflusste

Der dreifache Grand-Prix-Sieger spricht ungewöhnlich offen darüber, welche Karrieremöglichkeiten er noch hatte. Nach drei Rennen in der Formel 1 im gleichen Jahr habe er als Ersatz für sein verstorbenes Idol Ayrton Senna im dominierenden Williams fahren können. Aus Dankbarkeit, dass sein damaliger Chef Peter Sauber ihm die Möglichkeit gegeben hatte, für sein Team zu fahren, zumal Mercedes damals noch Zweifel an ihm hatte, lehnte er jedoch ab. „Ich habe in den Spiegel geschaut und gefragt, ob ich das tun kann. Peter hat mir so viel Vertrauen geschenkt. Es war sehr schwer, aber ich konnte es nicht.“ Sauber schenkte ihm deshalb am Saisonende seinen ersten Rennwagen.