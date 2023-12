„Being Michael Schumacher“ ARD veröffentlicht Doku zehn Jahre nach dem Skiunfall

Auch fast zehn Jahre nach seinem schweren Skiunfall ist für viele die Faszination des ehemaligen Rennfahrer-Superstars Michael Schumacher ungebrochen. Die ARD widmet dem bald 55-Jährigen die Dokumentation „Being Michael Schumacher“ des Bayerischen Rundfunks, die ab diesem Donnerstag in der Mediathek zu sehen ist und am 28. Dezember (23.25 Uhr) im Ersten. Am Tag darauf, am 29. Dezember, jährt sich der Tag des Skiunfalls, der das Leben des Supersportlers so sehr veränderte, zum zehnten Mal.