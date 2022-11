Aus in der Formel 1 : Die Beziehung zwischen Schumacher und Haas war ein großes Missverständnis

Foto: AP/Hamad Mohammed 26 Bilder Das ist Mick Schumacher

Meinung Düsseldorf Nun ist das Aus von Formel-1-Pilot Mick Schumacher bei Haas offiziell besiegelt. Sportlich ist die Entscheidung nachvollziehbar. Doch die über Monate vom Team öffentlich inszenierte Degradierung des Fahrers ist unwürdig und sagt viel über die Formel 1 aus.

Das längst erwartete Aus für Mick Schumacher bei Haas, und damit voraussichtlich auch sein mindestens vorläufiges Aus in der Formel 1, zeigt gleich auf mehreren Ebenen eindrücklich die Mechanismen im Millionengeschäft Motorsport. Nur auf eine falsche und unfaire Entscheidung von Haas oder wahlweise das fehlende fahrerische Können von Schumacher zu verweisen, greift zu kurz. In der Königsklasse des Motorsport spielen inzwischen weitaus mehr Faktoren eine Rolle: natürlich Punkte und die Leistungen auf der Strecke, das Verhältnis unter den Fahrern, die Zusammenarbeit im gesamten Team, das Entwicklungspotenzial eines Piloten, aber eben auch PR-Strategien, Sponsoren, das Geld, das ein Fahrer dem Team bringt oder kostet, Märkte, die sich mit ihm erobern lassen und nicht zuletzt die Egos vieler Beteiligter in diesem Sport – seien es die Teamchefs oder -besitzer, die Fahrer oder auch Mäzene. Vor allem aber steht der wirtschaftliche Erfolg im Vordergrund.

Der Fall von Mick Schumacher und Haas macht deutlich, dass der respektvolle Umgang miteinander dabei gerne mal einen Totalschaden erleidet. Einem Fahrer, egal ob jung oder erfahren, der nicht die gewünschte Leistung zeigt, intern deutlich zu machen, welche Verbesserungen und Veränderungen man erwartet, ist völlig normal. Dass Unfälle auch sachlich öffentlich besprochen werden, liegt allein schon daran, dass sie für alle sichtbar auf der Rennstrecke passieren und das zur TV-Analyse gehört. Damit müssen die Fahrer umgehen können.

Schlechter Stil ist es aber, wenn man seinen Piloten öffentlich anzählt und demontiert, Dinge, die normalerweise intern besprochen werden, über die Öffentlichkeit kommuniziert. Wenn aller Welt über Monate nur allzu klar ist, dass der Fahrer längst keine Rückendeckung mehr von seinem Team hat, das ihm Sicherheit neben und damit vor allem auch auf der Strecke geben sollte, ist das ein Armutszeugnis nicht nur für den Rennstall.

Foto: dpa/Hasan Bratic 12 Bilder Formel 1 - die Cockpits für 2023

Sportlich ist die Entscheidung von Haas hingegen durchaus nachvollziehbar. Von Nico Hülkenberg erhofft man sich einfach bessere Leistungen. Nach seinem Aus bei Renault 2019 hat er sich 2020 und 2021 mehrfach als zuverlässiger Ersatzfahrer für erkrankte Piloten erwiesen und trotz fehlender Vorbereitung gute Leistungen gebracht. Der 35-Jährige bringt die Erfahrung aus 181 Formel-1-Rennen mit, auch wenn er es nie wirklich in die Weltspitze schaffte. Anfängerfehler passieren dem Emmericher eher nicht mehr.

Im Geschäft Formel 1 haben die Rennställe oft keine Zeit, im Kampf um den WM-Titel oder das Überleben des Teams, Rücksicht auf fahrerische oder mentale Schwächen eines Fahrers zu nehmen. Das musste zum Beispiel auch Pierre Gasly erfahren, der nach einigen Unfällen und schwachen Rennen bei Red Bull in der laufenden Saison ausgetauscht wurde. Manchmal müssen die Teams ihre Fahrer auch vor sich selbst schützen – oder aber die anderen Fahrer.

Dass Mick Schumacher mit seinen beiden heftigen Unfällen in Saudi-Arabien und Monaco seinem Rennstall sehr viel Geld gekostet hat, ist unstrittig. Dass er weniger Punkte eingefahren hat als sein Teamkollege Kevin Magnussen ebenfalls. Dennoch war bei dem 23-Jährigen nach Monaco eine klare Verbesserung zu erkennen. Magnussen und die Techniker lobten ihn immer wieder für seine Wissbegierde, Akribie und Teamfähigkeit. Zweimal fuhr er in die Punkte. Danach zählte ihn sein Teamchef im Kampf um einen neuen Vertrag öffentlich an. Das gab es in dieser Form und bei so einer Ausgangslage lange nicht in der Formel 1. Jeder Fahrer mit einer Superlizenz sei ein Kandidat bei Haas, Schumacher müsse mehr liefern, so die Ansage schon im Sommer. Das konnte Schumacher nicht. Haas führt das auf den Fahrer zurück. Auch Teambesitzer Gene Haas äußerte sich in Medien immer wieder negativ über Schumacher.

Foto: AP/Hamad Mohammed Infos Netzreaktionen auf das Schumacher-Aus bei Haas

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Haas nach der Sommerpause längst nicht mehr so konkurrenzfähig war, wie davor. Die Upgrades zündeten nicht. Schumacher war oft schneller als Magnussen, fiel aber wegen umstrittener taktischer Entscheidungen des Teams zurück. Der Däne hatte wiederum mehrfach Glück und konnte das für sich nutzen. Dennoch wurde immer wieder die aus Haas-Sicht fehlende Leistung von Schumacher öffentlich hervorgehoben. Die Diskussion um seine Zukunft machten Schumacher sichtlich zu schaffen, auch wenn er sich vor den TV- Kameras Woche für Woche kämpferisch und loyal zum Team gab.

Das ganze unwürdige Spiel passt wiederum zu Haas. Günther Steiner ist mit seiner unkonventionellen Art für viele Formel-1-Fans zwar eine Ikone. Für besondere Diplomatie im Umgang mit seinen Fahrern ist er aber nicht bekannt. Und so war die Beziehung Schumacher/Haas am Ende vielleicht auch ein großes Missverständnis. Abseits der Leistungen in den Nachwuchsklassen hatte man sich natürlich einen Effekt vom Namen Schumacher erhofft. Dass heute nicht mehr der reine Name zu so hochdotierten Sponsorenverträgen führt, wie sie die Formel-1-Teams erwarten, ist offenkundig. Gerade auf den für die Formel 1 so wichtigen neuen Märkten wie in den USA zieht der Name Schumacher eben nicht die Milliarden-Konzerne automatisch an. Das hatte sich Haas möglicherweise anders vorgestellt.

Denn rein sportlich hatte Mick Schumacher ganz offensichtlich weniger Kredit als andere Fahrer vor ihm. Es ist nicht ungewöhnlich, dass junge Piloten mehr als zwei Saisons brauchen, um sich deutlich zu steigern – erst recht in einem unterlegenen Fahrzeug. Daniel Ricciardo, Felipe Massa oder auch Mika Häkkinen sind dafür gute Beispiele.

Doch es wird immer schwerer, seinen Platz zu behalten, wenn man nicht sofort liefert. Wer zahlreicher Unfälle und Kosten verursacht, kann man sein Cockpit eigentlich nur dann verteidigen, wenn das eigenen Umfeld genug Geld mitbringt, um das zu kompensieren. Der sportliche Wert eines Platzes in der Formel 1 geht damit zumindest in Teilen verloren. Längst zählt schon nicht mehr das reine Talent oder Können. Das muss nun auch Schumacher erfahren, der auch noch gegen einen Landsmann ausgetauscht wird, der in 181 Rennen bisher zwar einige Male in die Punkte, aber noch nie auf das Podest fahren konnte. Erfahrung und Sicherheit – oder alternativ Geld – schlägt die riskante Wette auf die Zukunft. Nicht nur bei Haas.

Schumachers Leistungen überzeugten auch kein anderes Team. McLaren, Alpha Tauri und sogar Williams setzen in der kommenden Saison lieber auf Rookies, Aston Martin auf die Erfahrung von Fernando Alonso. Dabei mögen ganz individuelle Gründe eine Rolle gespielt haben. Der eine bringt viel Racing-Erfahrung aus der Formel E mit, der andere bedient den wichtigen australischen Markt, Aston Martin kann sich neben dem immer noch fahrerisch höchst riskanten Teamchef-Sohn Lance Stroll kein weiteres Risiko leisten. Und das wäre Schumacher, gute Fortschritte hin oder her, immer noch.