Antonelli ist Nachwuchspilot von Mercedes Dieser Fahrer ist das kommende F1-Supertalent

Andrea Kimi Antonelli lässt die Herzen der italienischen Formel-1-Fans höher schlagen. Der Teenager gilt als eines der größten Versprechen in der Königsklasse des Motorsports seit Max Verstappen und wird sogar als Nachfolger von Lewis Hamilton bei Mercedes gehandelt. An diesem Wochenende hat Antonelli, den alle nur Kimi rufen, in Imola sogar ein Heimspiel. Der 17-Jährige stammt aus der Gemeinde Casalecchio di Reno vor den Toren Bolognas, was nur eine rund 45-minütige Fahrt in einem herkömmlichen Pkw vom geschichtsträchtigen Autodromo Enzo e Dino Ferrari entfernt ist.