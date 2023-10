Andretti kämpft um Zulassung Warum die Formel-1-Bosse das neue US-Team verhindern wollen

Der Angeberspruch „Alles ist größer in Texas“ führt beim Formel-1-Gastspiel in Austin direkt ins Herz eines höchst brisanten Streits. Denn übergroße Cowboyhüte und der enorm gewachsene Fanandrang auf dem Circuit of the Americas passen der Rennserie zwar ins Bild, die vom Weltverband forcierte Erweiterung um ein elftes Team aber stößt auf erbitterten Widerstand. Dass der verbliebene Bewerber Andretti ein US-Projekt ist, dürfte die Sache beim Grand Prix am Wochenende zum Gesprächsthema Nummer eins im Fahrerlager machen.