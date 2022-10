Protest erfolgreich : Alonso erhält Punkte von Austin zurück – Vettel verliert welche

Austin Des einen Freud, ist des anderen Leid: Fernando Alonso bekommt seine zunächst aberkannten Punkte aus Austin zurück. Dadurch verliert Vettel hingegen wieder welche.

Der frühere Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso (Spanien) hat seinen siebten Platz beim Großen Preis der USA am grünen Tisch zurückerhalten - was auch Konsequenzen für das Punktekonto von Sebastian Vettel hat. In zweiter Instanz wurde dem Protest von Alonsos Alpine-Rennstall stattgegeben. Begründung: Das Haas-Team hatte am vergangenen Sonntag seinen eigenen Protest 24 Minuten nach Ablauf der Frist eingereicht.