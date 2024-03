Verstappen und die Red-Bull-Affäre „Papa ist kein Lügner“

Umso mehr richten sich die Scheinwerfer auf die Geschehnisse abseits der Strecke. Die Seifenoper um Red-Bull-Rennleiter Horner, die Giftpfeile von Papa Jos, die rasenden Gerüchte um Gespräche über einen Wechsel zu Mercedes - all das nervt einen wie Verstappen, den eigentlich nur das pure Rennfahren interessiert. „Wir sollten all das hinter uns lassen, was jeder in Bahrain so gesagt hat“, mahnte der 26-Jährige eher vergebens.