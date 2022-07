„Er wird ein großes Loch hinterlassen“ : Vettels Abschied und die Folgen für die Formel 1

Budapest Wenn Sebastian Vettel am Saisonende seine Karriere beendet, verliert die Formel 1 nicht nur einen herausragenden Fahrer, sondern auch ihre moralische Instanz - und Deutschland seinen letzten Weltmeister.

Lewis Hamilton zögerte einen Moment, es wirkte, als wolle er die richtigen Worte finden. „Es zu realisieren, ist nicht ganz leicht. Ich bin traurig, dass er aufhört“, sagte der Formel-1-Rekordweltmeister schließlich über Sebastian Vettel: „Wir sprechen immer über Legenden in unserem Sport, aber Sebastian ist einer der größten Menschen, den unser Sport gesehen hat. Wir brauchen mehr Leute wie ihn.“

Der nahende Abschied des Heppenheimers, der seinen auslaufenden Vertrag bei Aston Martin nicht verlängert und seine Karriere beenden wird, berührte vor dem Großen Preis von Ungarn in Budapest nicht nur Hamilton. Auch Mick Schumacher , den Vettel bei den ersten Schritten in der Formel 1 unterstützt hatte, betonte: „Er wird von uns allen vermisst werden, aber von mir besonders. Er wird ein großes Loch hinterlassen. Er ist einer der Charaktere der Formel 1, ein besonderer Mensch, den man nur gerne haben kann.“

Für die Motorsportnation Deutschland bedeutet der am Donnerstag kommunizierte Rückzug Vettels eine Zäsur. Im kommenden Jahr wird die Formel 1 erstmals seit 2009 ohne deutschen Weltmeister starten, Schumacher ist nach aktuellem Stand der einzige Deutsche, der mit der Königsklasse um die Welt zieht. Zwar trägt er den Namen eines der größten Rennfahrers überhaupt, aber der Sohn des Rekordweltmeisters Michael Schumacher steckt noch immer inmitten seines Reifeprozesses und wird auch 2023 kaum Siegchancen haben. Ganz gleich, ob er seinen Vertrag bei Haas verlängert oder womöglich Vettels Platz bei Aston Martin einnimmt.

Dazu kommt, dass es ein Rennen in Hockenheim oder auf dem Nürburgring auf absehbare Zeit nicht geben wird. Das Geld für Motorsport sitzt hierzulande längst nicht so locker wie in anderen Nationen, denen sich die Formel 1 nur allzu gerne zuwendet. Auch nachrückende Talente aus den unteren Formel-Klassen drängen sich aktuell nicht auf.