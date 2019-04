1000. Formel-1-Grand-Prix : China ist ein besonderes Pflaster für deutsche Fahrer

Sebastian Vettel, damals noch bei Red Bull, feiert seinen Sieg in Shanghai. Foto: dpa/Diego Azubel

Shanghai Michael Schumacher feierte in Shanghai seinen letzten Sieg im Ferrari, Sebastian Vettel seinen ersten in Red Bull. Und aus deutscher Sicht hält der Große Preis von China noch viele positive Zahlen bereit.

Ein Sieg beim 1000. Rennen der Formel 1 würde in die Shanghai-Bilanz der deutschen Piloten für Siege mit besonderem Stellenwert passen. 2006 gewann Michael Schumacher im Ferrari den Großen Preis von China - es war sein 91. und damit letzter Grand-Prix-Erfolg.

2009 siegte Sebastian Vettel auf dem Kurs in Shanghai - es war der erste Sieg des gebürtigen Heppenheimers im Red Bull. 2012 siegte Nico Rosberg in China - es war der erste Sieg für den gebürtigen Wiesbadener und der erste Sieg für Mercedes nach der Rückkehr als Werksteam in die Motorsport-Königsklasse zur Saison 2010.