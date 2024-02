Superbowl 2024 Usher verspricht kreative Halbzeitshow

2011 war der R&B-Musiker, der mit Hits wie „Nice & Slow“, „You Make Me Wanna...“, „U Got It Bad“ und „Yeah!“ weltberühmt wurde, schon einmal gemeinsam mit den Black Eyed Peas bei dem Football-Spektakel aufgetreten. In der Halbzeit der 58. Ausgabe des NFL-Finales, ausgetragen diesmal zwischen Titelverteidiger Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers, soll der 45-Jährige die Halbzeitshow am Sonntag (Nacht zum Montag MEZ) nun alleine bestreiten - allerdings kündigte Usher die Unterstützung von Gast-Musikern an. „Ich hatte viele Ideen, mit wem ich diesen Moment teilen möchte, und ich finde, dass diese Leute genauso viel Anerkennung verdienen.“ Namen nannte Usher allerdings zunächst nicht.