Wegen Konzert in Tokio Super Bowl bedeutet Reisestress für Pop-Ikone Taylor Swift

Doch Swift will sich den Auftritt ihres Liebsten mit Titelverteidiger Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers wohl nicht entgehen lassen. Doch wird sie es schaffen? Sogar die japanische Botschaft in den USA schaltete sich in diese Debatte ein und veröffentlichte ein Statement. „Wenn sie am Abend nach dem Konzert in Tokio abfliegt, sollte sie komfortabel in Las Vegas eintreffen, bevor der Super Bowl beginnt“, heißt es darin.